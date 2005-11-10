3 ottobre 2009, Sneijder dà la vittoria all'Inter al novantaduesimo. Bucando Handanovic
Andrea Losapio
Il 3 ottobre del 2009, l'Inter di Mourinho ospita l'Udinese a San Siro. Tutti i punti servono, perché la campagna acquisti estiva sembra portare l'Inter fra le migliori d'Europa, con arrivi come Eto'o, Lucio, Thiago Motta e Milito. Eppure contro i friulani non è poi così semplice: in cinque minuti l'Inter segna con una botta di Stankovic, salvo poi venire raggiunti da Di Natale, già al gol numero nove in stagione. L'Inter arrivava da due mancate vittorie e Di Natale rischia di beffarli a poco dal termine, in un uno contro uno con Julio Cesar che viene disinnescato dal portiere brasiliano.
Lo squillo di Sneijder
Così, in pieno recupero, la palla arriva a Sneijder che stoppa di petto e poi, all'interno del vertice sinistro dell'area di rigore, insacca battendo il futuro interista Handanovic con un diagonale. Tre punti che si dimostreranno fondamentali per il prosieguo del campionato e della storia, visto che grazie a quei due punti l'Inter batterà la Roma nella corsa allo Scudetto, seconda puntata del Triplete.
Inter-Udinese 2-1
Marcatori: 7' Lucio (I), 31' Floro Flores (U), 22' st Eto'o (I)
Udinese (4-3-1-2)
Julio Cesar, Zanetti, Lucio (88’ Santon), Samuel, Chivu; Stankovic, Cambiasso, Muntari (72’ Suazo), Sneijder; Eto’o, Milito (25’ Balotelli)
A disposizione: Toldo, Cordoba, Karin, Mancini
Allenatore: Mancini.
Udinese (4-4-2)
Handanovic; Basta (70’ Zapata), Coda, Domizzi, Lukovic; Sanchez, D’Agostino, Inler, Pepe (90’ Pasquale); Di Natale, Floro Flores (75’ Corradi)
A disposizione: Belardi, Felipe, Lodi, Sammarco.
Allenatore: Marino.