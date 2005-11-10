Dopo il capitano, è la volta di Ruocco: l'attaccante rinnova col Mantova fino al 2029

Dopo il capitano, è la volta di Ruocco: l'attaccante rinnova col Mantova fino al 2029Ufficiale
Claudia Marrone
Era già nell'aria, annunciato nei giorni scorsi dal Direttore Sportivo Fabio Brutti, ora arriva anche l'ufficialità del tutto: Francesco Ruocco ha prolungato il proprio accordo con il Mantova, fissando la nuova scadenza al 30 giugno 2029.
Il comunicato della società virgiliana.
Di seguito, riportiamo la nota della compagine biancorossa, che attraverso i propri canali ha reso noto il tutto:
"Mantova 1911 annuncia il rinnovo di contratto siglato dall'attaccante Francesco Ruocco.
L'accordo prevede una nuova scadenza, fissata alla data 30.06.2029.
Avanti insieme: forza Mantova e forza Francesco!".
Un progetto triennale partito questa estate.
Il rinnovo del calciatore rientra in un progetto triennale partito questa estate, e ribadito dal prima citato Brutti in una recente intervista a La Gazzetta di Mantova: "Il progetto della società credo sia ormai molto chiaro, da parte nostra c’è la volontà di dare vita a qualcosa di importante con un piano triennale. Abbiamo alzato l’asticella puntando sulla qualità dei giocatori e questo l’abbiamo visto fin dal primo giorno d’allenamento". All'appello manca il rinnovo di Bragantini, che comuque arriverà.