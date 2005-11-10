Genoa, attento al Burnley: vuole il ds Diego Lopez, fissati nuovi colloqui. Il punto
Yvonne Alessandro
Il Genoa deve guardarsi le spalle. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, infatti, suonano sirene inglesi per Diego Lopez, attuale direttore sportivo rossoblù: dalla Championship infatti starebbe insistendo il Burnley per avere lo spagnolo 37enne a bordo, dopo i sondaggi degli scorsi giorni.
Non finisce qui. Secondo l'emittente satellitare, infatti, sono stati fissati in agenda nuovi colloqui per l'inizio della settimana prossima con Lopez: il ds del Grifone non avrebbe chiuso la porta alla possibilità, sebbene gradisca in pieno il progetto portato avanti da Daniele De Rossi. Eppure al momento starebbe considerando l'opportunità del club inglese.
E ora? Il Genoa, in caso di partenza di Diego Lopez, intende farsi trovare preparato e starebbe già iniziando a riflettere su chi eventualmente andrebbe a prendere il posto dell'attuale dirigente spagnolo. Ogni ipotesi o discussione, tuttavia, è rimandata a lunedì (5 ottobre): tra due giorni, dunque, si capirà quanto seria potrebbe essere la possibilità di vedere l'attuale ds del Grifone partire.