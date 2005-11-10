Fiorillo, il grande ritorno: e il Pescara torna alla vittoria. Con il portiere imbattuto

L'esordio bis, nella sfida da ex, e per di più in un momento delicato per il suo Pescara, alla disperata ricerca di vittoria. Quella che nel pomeriggio odierno, contro il Livorno, è arrivata. Con zero gol subito dagli abruzzesi, e soprattutto da Vincenzo Fiorillo, che ha chiuso la sua prima gara della nuova avventura con il Delfino da imbattuto.

Da recordman di presenze al grande ritorno sul finire di mercato.

Correva l'anno 2014 e l'estremo difensore approdava al Pescara, club con il quale, al suo secondo anno di militanza, centra la promozione in Serie A; è quello l'inizio di una lunga storia d'amore, che si conclude però nell'estate del 2021. Certo, sette anni sono però tanti, e il classe 1990 diviene recordman di presenze con il Delfino. Ma forse quelle presenze non bastavano, il richiamo era forte, e dopo un'annata ai margini della Carrarese, ecco la svolta il 31 agosto 2026: cinque anni dopo l'ultima volta, il portiere "torna" a casa". E l'esordio è indimenticabile. Anche con il dolore lasciato a una ex squadra.

La gioia di Fiorillo in sala stampa.

Nel post gara, ecco le sue parole dalla sala stampa del 'Picchi': "Oggi è stata una grande emozione, la maglia del Pescara è per me importante, ma è stato bello tornare a Livorno, al quale faccio i complimenti perché si è dimostrata anche oggi una grande squadra. È stato comunque emozionante anche vedere i tanti tifosi che ci hanno applaudito. Dopo la retrocessione non è mai facile ripartire, il calcio oggi è cambiato, serve tempo: ma noi siamo uniti".