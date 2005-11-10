Serie C, i risultati 8ª giornata: Pergo ok sul finale. Vincono Samb (la prima) e Pescara

Nel primo pomeriggio odierno, e con Serie A e B ancora ferme per la pausa Nazionale, si è alzato il sipario sull'8ª giornata del campionato di Serie C, che si concluderà poi domani e vedrà il rinvio dei tre match delle formazioni U23, equiparate a quelle della massima serie.

Smaltiti i primi confronti, ecco la volta di quelli delle 17.30, che si sono da poco conclusi, con una sorprendente e inaspettata vittoria della Sambenedettese sul Grosseto, che arrivava al match imbattuto; sempre nel Girone B, vittoria praticamente allo scadere del Pescara. Andando invece al Girone C, prezioso successo del Giugliano sul Barletta, mentre non vanno oltre il pareggio a reti bianche Monopoli e Savoia; non manca poi il punto sul Girone A, dove l'Arzignano si fa acciuffare dalla Pergolettese con un'autorete sul finale.

Di seguito il programma completo e le classifiche:

SERIE C - 8ª GIORNATA

GIRONE A

Già giocate

Cittadella-AlbinoLeffe 1-2

30' Desogus (A), 45' Sottini (A), 56' Paolucci (C)

Arzignano Valchiampo-Pergolettese 2-2

9' Penta (A), 38' Mattioli (A), 57' Jaouhari (P), 90'+4 [aut.] Gatti (A)

Sabato 3 ottobre

Ore 20.30 – Folgore Caratese-Desenzano

Ore 20.30 – Ospitaletto-Renate

Ore 20.30 – Pro Vercelli-Carpi

Domenica 4 ottobre

Ore 12.30 – Lecco-Union Brescia

Ore 12.30 – Treviso-Giana Erminio

Ore 17.30 – Dolomiti Bellunesi-Novara

Ore 20.30 – Alcione-Trento

Mercoledì 14 ottobre

Ore 16.00 – Juventus Next Gen-Lumezzane

Classifica: Cittadella 21*, Union Brescia 15, Ospitaletto 14, Arzignano Valchiampo 14*, Trento 13, AlbinoLeffe 12*, Treviso 12, Dolomiti Bellunesi 10, Alcione Milano 10, Lecco 8, Pergolettese 8*, Lumezzane 8, Desenzano 7, Juventus Next Gen 6, Pro Vercelli 6, Novara 6, Carpi 6, Folgore Caratese 6, Giana Erminio 3, Renate 2

*una gara in più

GIRONE B

Già giocate

Gubbio-Perugia 1-3

29' Riccardi (P), 37' Barani (G), 47' Tozzuolo (P), 90'+1 Canotto (P)

Vado-Forlì 1-0

10' Rosa

Grosseto-Sambenedettese 1-3

9' Piccoli (S), 15' Sgarbi (S), 56' Candellori (S), 76' Mastroianni (G)

Livorno-Pescara 0-1

90'+6 Sardo

Domenica 4 ottobre

Ore 14.30 – Campobasso-Torres

Ore 14.30 – Guidonia Montecelio-Pineto

Ore 14.30 – Pianese-Ravenna

Ore 17.30 – Reggiana-Spezia

Ore 20.30 – Latina-Ostiamare

Mercoledì 28 ottobre

Ore 18.00 – Atalanta U23-Vis Pesaro

Classifica: Spezia 19*, Ravenna 17, Grosseto 15, Reggiana 14*, Livorno 14, Perugia 13, Campobasso 11*, Torres 11*, Pescara 11, Forlì 10, Atalanta U23 9**, Guidonia Montecelio 9*, Vado 8, Ostiamare 7*, Pineto 7*, Gubbio 7, Sambenedettese 5, Latina 5*, Vis Pesaro 4*, Pianese 3

* una gara in più

** due gare in meno

GIRONE C

Già giocate

Cavese-Casertana 2-0

40' Orlando, 65' Fiorin

Sorrento-Casarano 2-0

25' Bolzan, 83' Loreto

Giugliano-Barletta 1-0

9' Baldé

Monopoli-Savoia 0-0

Sabato 3 ottobre

Ore 20.30 – Catania-Crotone

Domenica 4 ottobre

Ore 14.30 – Cosenza-Foggia

Ore 20.30 – Audace Cerignola-Altamura

Ore 20.30 – Potenza-Picerno

Ore 20.30 – Salernitana-Bari

Martedì 27 ottobre

Ore 14.30 – Inter U23-Scafatese

Classifica: Sorrento 18*, Potenza 16, Bari 16, Picerno 12, Monopoli 12*, Casertana 12*, Cavese 11*, Scafatese 10, Inter U23 10*, Casarano 10*, Audace Cerignola 10, Catania 10, Salernitana 9, Foggia 8, Savoia 7*, Barletta 7*, Altamura 7, Giugliano 7*, Cosenza 2, Crotone 0***

* una gara in più

** una gara in meno

** penalizzato di 6 punti