Juventus, come sta Conceicao? Il ct del Portogallo: "Manca ancora un allenamento..."

Come sta Francisco Conceiçao? La domanda assilla i tifosi della Juventus, mentre l'esterno d'attacco bianconero è alle prese con una botta alla coscia che gli ha impedito di allenarsi con regolarità e giocare contro la Danimarca l'ultimo match di Nations League. Un fastidio fisico che sta tenendo sulle spine la Vecchia Signora, con un occhio di riguardo per le condizioni del proprio tesserato, a maggior ragione in vista della ripresa del campionato.

La situazione

Ieri il numero 7 bianconero si è allenato parzialmente in gruppo, seppur con la gamba fasciata, riferisce TuttoJuve. Dunque il percorso di recupero dovrebbe privilegiare la massima cautela, senza necessità di forzare i tempi di rientro. Tuttavia, c'era attesa per le dichiarazioni del ct Jorge Jesus in conferenza stampa oggi, alla vigilia del match contro la Norvegia.

Le parole misteriose

"João Félix e Francisco Conceicao possono essere un'opzione? Abbiamo fatto quattro cambi, tutto dipende dalle condizioni dei giocatori. Andiamo verso la quarta partita. I calciatori che collezionano più minuti iniziano a essere a rischio infortunio. Domani ruoteremo alcuni giocatori più affaticati. Felix ha recuperato, credo abbia recuperato... dobbiamo ancora svolgere un allenamento". Insomma, non v'è certezza sulla forma fisica di 'Chico' Conceicao, mentre la Juventus attende con ansia di avere aggiornamenti a riguardo.