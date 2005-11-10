Lazio, Gattuso svela: "Per Gudmundsson si parla di due mesi di stop. Chiamo chi è via"

L'allenatore della Lazio, Gennaro Gattuso, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel a margine del 3-3 maturato nell'amichevole contro la Juve Stabia, per fare il punto della situazione prima della ripresa del campionato e del match contro il Monza: "Ci portiamo dietro che abbiamo fatto fatica, quello che bisogna fare. Venivamo da tre giorni, a differenza di settimana scorsa abbiamo lavorato solo due giorni con le gambe un po’ piene ma ci sta: l’importante è fare le cose come si deve. Potevamo fare meglio sui gol, però ci portiamo a casa un altro blocco di lavoro importante".

La forma della squadra

Che cosa ha portato al pareggio rocambolesco: "Siamo stati appannati, ma ci sta. Sapevamo quello che abbiamo fatto in questi giorni, mancano 8 giocatori importanti. Cominciamo con un avversario che bisogna prendere per le pinze, con un avversario che va forte, non hanno paura, accettano l'uno contro uno e bisogna prepararla bene perché è da 20 giorni che non stiamo insieme e non vedo l’ora che arrivino tutti quanti per riuscire a lavorare".

Come prepararsi al Monza

“Monza va forte accettano l’uno contro uno e a noi mancano tanti uomini, non vediamo l’ora di tornare a lavorare anche con loro. Se non vai a mille gli uomini di Juric ti mettono in difficoltà: hanno fisicità, voglia e portano tanti uomini. Vanno rispettati tutti e bisognerà prepararla bene, da venti giorni non stiamo insieme e ora dobbiamo ricominciare”.

Come stanno i singoli

Il tecnico della Lazio ha fatto il punto anche sulle condizioni di alcuni giocatori impegnati in nazionale: "Isaksen ha preso minutaggio, Provstgaard un po' troppo (ride, ndr). Taylor ha fatto 20-25 minuti con l'Olanda, Sutalo anche. Nuno Tavares ha fatto uno spezzone. Qualcuno ha giocato poco, altri un po' di più. Però Isaksen aveva bisogno di minutaggio e l'ha avuto. Speriamo di essere bravi, di ricominciare dove ci eravamo fermati. Gudmundsson? Speriamo di recuperarlo il prima possibile, spero sarà molto meno di due mesi di cui si parla. Ad oggi, nessun problema tranne Gudmundsson. Riposo? Poco, forse giusto l'adrenalina si è abbassata. Facciamo un mestiere bellissimo, il problema è che la domenica facciamo la partita (ride, ndr). Mi sono fatto sentire dai ragazzi che sono andati via (in nazionale, ndr), li chiamo, gli chiedo come stanno".