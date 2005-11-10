Juve, più del 4° posto? Gli obiettivi stagionali secondo gli opinionisti

La Juventus, alla ripresa del campionato, vuole trovare quella continuità di risultati che le può permettere di scalare posizioni e mettersi stabilmente tra le prime quattro, obiettivo minimo stagionale. Ma cosa può fare di più questa squadra? Ecco cosa dicono gli ospiti della radio di Tuttomercatoweb.com.

Stefano Impallomeni: "Per me lotterà per il quarto posto, non la vedo competitiva per vincere il titolo. C'è una missione di Spalletti. Valorizzare i colpi di mercato che non hanno reso e rilanciare la competitività della squadra. Ora devono essere più forti dei risultati".

Daniele Garbo: "La Juve ha già dei problemi di bilancio, fallire ancora la Champions sarebbe devastante. Credo che il primo obiettivo sia quello. Poi non bisogna perdere di vista l'Europa League, perché è un'altra porta per la Champions. Il campionato ti permettere di fare più errori, è più fattibile il quarto posto".

Massimo Bonanni: "Penso che la Juve abbia per storia e opportunità la possibilità di arrivare in fondo in EL. Per il quarto posto se la gioca con le altre, ma non la vedo ora pronta per questo. Deve per forza provare a vincere la coppa, non può non provarci. E' difficile, ma non c'è una squadra più avanti di tutte".

Enzo Bucchioni: "Deve arrivare tra le prime quattro. L'impresa non è facile, ci sono squadre cresciute negli anni. Ad oggi rimane un posto, vedendo i valori espressi finora. Devi stare lì e sperare di recuperare giocatori e che la squadra cresca. Parti da anni di disastri e stai rimettendo ora le basi. Ora con qualche lacuna ma la squadra c'è".

Massimo Orlando: "E' più facile che possa andare avanti in EL piuttosto che il quarto posto. Lì c'è solo un posto disponibile. Dunque per Milan e Juve sarà una battaglia fino alla fine. Se poi il Como non performa entrano entrambe. Spalletti sta sistemando la squadra, quando torneranno poi certi giocatori e la fase offensiva tornerà ad essere più attiva, magari la Juve tornerà più in alto".

Gianni Bezzi: "Quello che ha detto Carnevali è stato un messaggio molto chiaro all'allenatore. La Juve non si può permettere di rimanere fuori dalla Champions. Se la Juve sbaglia, nel calderone ci rimane anche Carnevali. Ad oggi vedo Roma, Inter, ma ci metto anche Milan, Napoli e Como. Per me la Juve dovrà fare molta attenzione. Ha una squadra con dei problemi non da poco in difesa, in porta, in attacco. Gli manca un giocatore importante come Yildiz. Carnevali ha voluto parlare per dire 'Spalletti, fai attenzione'".

Pantaleo Corvino: "Io sono sicuro che la Juve è condizionata dagli infortuni di elementi importanti, vedi Yildiz. C'era da aspettarsi di più ma con questi handicap siamo alla sesta giornata. Si capirà più avanti la situazione. Inter, Juve, Napoli, Milan e Roma erano partite per questa lotta per i primi quattro posti. E poi ci sono Como e Atalanta. ma è ancora troppo presto per dire qualcosa. Magari recuperando gli infortunati la Juve può essere all'altezza delle altre".