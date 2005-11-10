Serie A femminile: primi tre punti dell'anno per Ternana e Fiorentina. Parma e Sassuolo ko
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Andrea Piras
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Oggi alle 16:56Calcio femminile
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03.10.2026 16:56Calcio femminile
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© foto di Luca Recalcati/TUTTOmercatoWEB.com
Sono terminate le gare di questo pomeriggio e valide per la seconda giornata della Serie A femminile. In attesa del derby della Capitale fra Roma e Lazio delle ore 18, alle 12.30 la Ternana ha superato 2-1 in trasferta il Parma e la Fiorentina si è imposta 2-0 sul Sassuolo.
SERIE A WOMEN - 2ª GIORNATA
Sabato 3 ottobre 2026
Parma-Ternana Women 1-2 (38' Distefano; 6' Hornemann, 52' Hornemann)
Fiorentina-Sassuolo 2-0 (33' Bergsvand, 40' Bredgaard)
Roma-Lazio ore 18:00 (diretta RaiSport)
Domenica 4 ottobre
Napoli Women-Como 1907 ore 12:30
Milan-Juventus ore 15:00
Como Women-Inter ore 18:00
La classifica di Serie A Women
Como 1907 3
Juventus 3
Roma 3
Inter 3
Como 3
Fiorentina 3
Ternana 3
Lazio 1
Parma 1
Napoli 0
Sassuolo 0
Milan 0
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