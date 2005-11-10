Serie A femminile: primi tre punti dell'anno per Ternana e Fiorentina. Parma e Sassuolo ko

Sono terminate le gare di questo pomeriggio e valide per la seconda giornata della Serie A femminile. In attesa del derby della Capitale fra Roma e Lazio delle ore 18, alle 12.30 la Ternana ha superato 2-1 in trasferta il Parma e la Fiorentina si è imposta 2-0 sul Sassuolo.

SERIE A WOMEN - 2ª GIORNATA

Sabato 3 ottobre 2026

Parma-Ternana Women 1-2 (38' Distefano; 6' Hornemann, 52' Hornemann)

Fiorentina-Sassuolo 2-0 (33' Bergsvand, 40' Bredgaard)

Roma-Lazio ore 18:00 (diretta RaiSport)

Domenica 4 ottobre

Napoli Women-Como 1907 ore 12:30

Milan-Juventus ore 15:00

Como Women-Inter ore 18:00

La classifica di Serie A Women

Como 1907 3

Juventus 3

Roma 3

Inter 3

Como 3

Fiorentina 3

Ternana 3

Lazio 1

Parma 1

Napoli 0

Sassuolo 0

Milan 0