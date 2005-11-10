Adzic è esploso tra Sassuolo e Montenegro, la Juventus contatta gli agenti: cosa succede

Quattro gol e un assist in sei partite tra Serie A e Coppa Italia, Vasilije Adzic sta trovando la sua massima espressione al Sassuolo, in prestito dalla Juventus. Tuttavia, anche in nazionale montenegrina sta facendo faville e di recente ha siglato una doppietta ai danni della Lettonia in UEFA Nations League. Che faranno i bianconeri?

La strategia

Secondo quanto riferito dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, la Juventus punterebbe in prospettiva sul trequartista classe 2006. Al termine dello scorso calciomercato estivo la Vecchia Signora ha chiuso la porta ad una possibile cessione in Germania, a titolo definitivo, così come ad un incasso superiore di 12-13 milioni di euro. La scelta dei bianconeri è stata ben ponderata, nell'ottica di parcheggiare Adzic in prestito a Reggio Emilia per farlo maturare, dopodiché ogni tipo di valutazione sarebbe stata rimandata in estate.

Le novità

È ancora troppo presto per sapere se la Juventus riporterà a casa il montenegrino di 20 anni, tuttavia ha mantenuto una clausola di recompra da 1,7 milioni di euro, dopo aver incassato 500 mila euro dal Sassuolo per il prestito, più il pagamento dell’ingaggio. In questo senso, secondo quanto riferito, sarebbero già andati in scena dei contatti tra la Vecchia Signora e gli agenti di Adzic per rassicurarli della volontà di posizionare al centro del progetto del futuro il ragazzo. Le avance sarebbero iniziate, mentre il giocatore dal canto suo è molto legato al mondo bianconero.