Verschaeren: "Sampdoria club meraviglioso e ricco di tradizione. La B non va sottovalutata"

Il centrocampista della Sampdoria Yari Verschaeren ha parlato ai taccuini del quotidiano Nieuwsblad del suo addio all'Anderlecht a parametro zero e del suo approdo in blucerchiato: "Ma non mi sono mai preoccupato. Ero già in contatto con la Sampdoria e con Jesper Fredberg da un po' di tempo. Ma c'erano anche altri club che si erano informati. Volevo solo prendermi il tempo per capire quale progetto fosse più adatto a me.

La Sampdoria ha tutte le carte in regola. Qui posso giocare ogni settimana, in un club meraviglioso e ricco di tradizione, con una tifoseria appassionata: giochiamo in casa davanti a 25.000 tifosi e anche le trasferte sono sempre piene. E questo in un campionato che non va sottovalutato, pur essendo la seconda divisione: l'intensità qui è altissima".