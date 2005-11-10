Palermo, Ceccaroni: "Siamo in B, è vero, ma lavoriamo e giochiamo per un club da Serie A"

Presente alla mostra fotografica Palermo 125, come si legge sul portale forzapalermo.it, il difensore del Palermo Pietro Ceccaroni ha parlato alla stampa presente, per fare il punto su quello che è il momento della compagine rosanero in questo lunghissimo periodo di sosta che si concluderà poi con la ripresa del campionato di Serie B fissata al prossimo weekend.

Ecco le sue parole: "È vero, siamo in Serie B, ma giochiamo e lavoriamo per una squadra di Serie A, un pubblico da Serie A, e questa è la cosa più bella: è anche per questo che cerchiamo di dare ogni giorno il meglio per provare a far felice una città intera. Sappiamo che qua non ci sono solo i 35mila che vengono allo stadio, ma ogni volta che si gira per la città, se uno va in un ristorante o in qualsiasi parte, tutti cercano di farti stare bene, hanno sempre una parola positiva per tutti. E come ti trattano qui a Palermo non succede altrove, a me non era mai capitato in carriera: è proprio qualcosa di bello, di speciale".

Ricordiamo intanto che il cammino della compagine rosanero riprenderà tra una settimana esatta, il 10 ottobre. Avversario di turno, della 6ª giornata del torneo cadetto, l'Empoli, che avrà dalla sua il favore del pubblico amico; il confronto, infatti, si giocherà in Toscana, con fischio di inizio fissato alle ore 15:00.