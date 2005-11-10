La rinascita dell'Italia passa anche da Fagioli. L'agente: "Contento dei suoi enormi progessi"

È un momento più che positivo per Nicolò Fagioli, tornato a essere un punto fermo della Fiorentina e ormai sempre più centrale anche nel progetto della Nazionale. Il centrocampista piacentino è stato infatti schierato titolare sia contro la Turchia che contro la Francia, confermando la fiducia riposta dal CT Roberto Mancini nei suoi confronti.

Dalla Fiorentina all'Italia: anche la maglia numero 10

Allo Stade de France, Fagioli ha inoltre indossato la maglia numero 10 dell'Italia, ereditata dopo il ko di Giacomo Raspadori. Una responsabilità importante che il centrocampista ha affrontato con personalità, raccogliendo diversi applausi al termine delle sfide di Bursa e Saint-Denis. Un percorso di crescita che lo ha riportato al centro dell'attenzione, sia in viola che in azzurro. Anche con la Fiorentina, infatti, dopo un inizio complicato come del resto quello di tutto il resto dei compagni, con Vanoli è riuscito a ritagliarsi di nuovo il ruolo di protagonista assoluto del centrocampo come lo fu la scorsa stagione.

L'agente: "Contento dei suoi progressi"

A commentare il momento particolarmente positivo di Fagioli sono arrivate anche le parole del suo agente, Giovanni Branchini, raccolte dalla redazione di TuttoMercatoWeb: "Sono molto contento del rapporto che abbiamo instaurato e dei suoi enormi progressi. È un calciatore molto intelligente ed un professionista assai dedicato”.