Casarano, si complica la posizione del tecnico Di Bari: non è da escludere l'esonero
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Claudia Marrone
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Oggi alle 19:21Serie C
autore Claudia Marrone
03.10.2026 19:21Serie C
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Una stagione dall'avvio più complicato, quella che sta vivendo il Casarano, che è caduto questo pomeriggio sul campo del Sorrento: la delusione per il risultato è stata tanta e, stando a quanto riporta il sito tuttoc.com, ha portato a riflessioni sul futuro del tecnico Vito Di Bari, che era già in dubbio prima di questo match. Non ci sono al momento decisioni definitive circa il futuro, la società si è voluta concedere una notte di riflessione per capire come dare una scossa alla propria stagione, ma l'allenatore è in bilico.
La giornata di domani, dunque, sarà sicuramente molto calda in Puglia, e maggiori informazioni arriveranno. Non resta che attendere.
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