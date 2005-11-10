Serie A Women, i risultati della 2ª giornata: il derby è giallorosso! La Roma batte la Lazio
Claudia Marrone
Con la giornata odierna, e in attesa poi della ormai imminente sosta per le nazionali, si è alzato il sipario sulla 2ª giornata del campionato di Serie A Women, che si concluderà poi nella giornata di domani.
A chiudere questo sabato di calcio femminile, un attesissimo derby, quello del 'Tre Fontane', che ha contrapposto Roma e Lazio. Gara che sembra esser stata tutta a tinte giallorosse, specie poi guardando il finale, un secco 3-0 che proietta la formazione guidata da Gianpiero Piovani in vetta alla classifica; con il Como 1907 e altre squadre che dovranno però scendere in campo domani, con la possibilità di agguantare le romaniste.
Di seguito il punto della situazione:
SERIE A WOMEN, 2ª GIORNATA
Già giocate
Parma-Ternana Women 1-2
6' e 52' Hornemann (T), 38' Distefano (P)
Fiorentina-Sassuolo 2-0
33' Bergsvand, 40' Bredgaard
Roma-Lazio 3-0
41' Doms, 71' Corelli, 87' Pilgrim
Domenica 4 ottobre
Ore 12.30 - Napoli Women-Como 1907
Ore 15.00 - Milan-Juventus
Ore 18.00 - Como Women-Inter
CLASSIFICA Roma 6, Como 1907 3*, Juventus 3*, Inter 3*, Como Women 3*, Fiorentina 3, Ternana Women 3, Lazio 1, Parma 1, Napoli Women 0*, Milan 0*, Sassuolo 0
* una gara in meno