Gila: "Milan-Juve in finale di Europa League? Troppo bello, facciamo col Bournemouth"

Il difensore del Milan, Mario Gila, è intervenuto sul palco del Festival dello Sport di Trento, commentando anche la possibile finale di Europa League - tutta italiana - contro la Juventus. Di seguito le dichiarazioni del centrale spagnolo sugli obiettivi stagionali dei rossoneri, tra campionato e appunto coppe europee.

Mario Gila e l'Europa del Milan

Obiettivi con il Milan? Un posto in Champions quanto è realizzabile?

"Il discorso di entrare in Champions lo vedo molto fattibile. La squadra c'è anche se siamo all'inizio di un progetto. Un obiettivo raggiungibile quasi realizzato l'anno scorso".

Sulle concorrenti: Inter e Roma sono avanti oggi?

"Normale, è la verità. L'Inter adesso è più forte, viene da un progetto forte con Inzaghi preso in mano con Chivu, la Roma è al secondo anno con Gasperini, normale che siano più avanti di te. Vorrei vedere questo Milan dopo 5 anni. Il Como è forte, sta facendo bene con Cesc. Lotterà, così come il Napoli, la Juventus, la Lazio, l'Atalanta. È un bellissimo campionato, ci sono 7-8 squadre che stanno lì, come il Bologna che è andato in Europa gli anni scorsi".

L'Europa League è un obiettivo concreto per il Milan?

"Sì, penso di sì. La prima partita con il Benfica non è stata bella. Abbiamo affrontato una squadra molto forte, di altissimo livello. Ma so che possiamo fare un bellissimo torneo in Europa League. L'Europa League è uno degli obiettivi più importanti della stagione".

Quali sono le rivali per la vittoria in Europa League?

"In Europa League il Milan è fra le prime 4 favorite insieme a Juventus, Benfica e Bournemouth. In una competizione così poi succedono tante cose. Quella con il Benfica per me poteva essere tranquillamente una semifinale".

Se Milan-Benfica poteva essere una semifinale potenziale, una potenziale finale potrebbe essere quella con la Juve?

"Potrebbe essere sì, ma sarebbe fin troppo bello con due italiane. Allora facciamo Milan-Bournemouth".