Casertana, Espinal a rischio esonero? Il tecnico non si sbilancia: "È la società che decide"

Un sesto posto in classifica dopo otto giornate di campionato nel Girone C di Serie C, ma la sconfitta odierna contro la Cavese ha creato parecchi malumori in casa Casertana, tanto che c'è chi ha parlato di un tecnico, Vinicio Espinal, non proprio saldo sulla panchina.

Non si sbilancia su questo l'allenatore, che però, come si legge sui canali ufficiali del club, ha così parlato: "Dispiace aver offerto una prestazione del genere, mi assumo le responsabilità. Questa prova non è accettabile: si può anche perdere, ma non così. Non siamo mai entrati in partita. A me dispiace tanto perché questa squadra si allena con entusiasmo e intensità, cose che oggi non ho visto: sono dispiaciuto e mortificato, soprattutto per loro. Perché non sono questi i ragazzi che alleno".

Su tuttoc.com, c'è poi la risposta alla domanda precisa, se alla luce di tutto ciò è fallito il progetto: "Questo non lo stabilisco io, è la società che decide e se crede ancora nel sottoscritto oppure no".