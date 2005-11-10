Padova, Calabro: "La squadra ha dato degli ottimi segnali, vorrei vedere dei miglioramenti"

Al termine del test contro la Primavera, il tecnico del Padova Antonio Calabro ha commentato: "Un bilancio positivo perché abbiamo dato continuità di minutaggio a tutta la squadra - riporta Trivenetogoal.it - nessuno si è fatto male, continuiamo a dare allenamenti a tutti e sono stati due buoni test per l’aspetto fisico, mentale. Stanno tutti bene tranne Zanimacchia. Io quotidianamente nel mio ufficio è un via vai per parlare coi ragazzi per qualsiasi cosa, il lavoro è costante e quotidiano, la squadra ha dato degli ottimi segnali, vorrei vedere dei miglioramenti, ma arriveranno.

Abbiamo programmato dei doppi allenamenti e abbiamo dato il carico giusto per restare in linea col programma. Avremo i giusti giorni per iniziare al meglio, con la carrarese sarà importante per il Padova a prescindere da quello che sarà l’avversario, non posso negare che non sarà la stessa cosa, ma è una partita importante per il contesto e perché hanno cambiato allenatore, sarò concentrato soprattutto perché questa prestazione dovrà essere importante per la classifica del Padova.

È stata una buona partita col Palermo a cospetto delle ultime, senza dimenticare le altre, è ovvio che questa squadra ha bisogno di tanto tempo soprattutto per prendere i concetti mentali, io sono contento guardiamo partita per partita. Può dipendere anche dal coefficente di difficoltà degli avversari incontrati, stiamo lavorando nelle situazioni di possesso e non possesso, e nel recupero palle, al di là dei numeri tutte le situazioni vanno lavorate in settimana.

È stato un weekend di partite importanti, abbiamo avuto grosse indicazioni, stiamo lavorando bene e forte e dare continuità di allenamenti a tutti è importante.

Moro sta bene, Artistico è rimasto a casa perché doveva fare un lavoro differenziato e oggi ha giocato, è un continuo confronto con lo staff medico per capire quando utilizzarlo".