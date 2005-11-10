Koopmeiners può diventare una grande occasione. E tornare a essere un top

Quella sensazione di incompiuto. Che c'è, sempre, costante, quando un giocatore della levatura, delle premesse e delle promesse di Teun Koopmeiners non fa lo scalino che era tanto atteso. Da tutti. Ci ha creduto fino in fondo la Juventus, a Torino non è riuscito (ancora?) a dimostrare tutto quello che di straordinario aveva fatto in casa Atalanta. Così la Juve è pronta a farlo partire, così come in estate, anche il prossimo gennaio. Cosa vorrà fare l'olandese? Il consiglio che ci sentiamo di dare è, senza dubbio, di provare a sbocciare altrove. Perché c'è quella sensazione di incompiuto che potrebbe trasformarlo in un affare pazzesco...

Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com in compagnia di Marco Conterio

Il parere di Sergio Porrini su Koopmeiners

Nello sfogliare la rosa di Luciano Spalletti un ragionamento non torna ed è Teun Koopmeiners, centrocampista olandese che lo scorso anno è stato spostato anche a braccetto difensivo. Sergio Porrini ha spiegato, tuttavia, un aspetto non indifferente: "Ci sono giocatori che in un determinato contesto diventano ottimi, in altri invece faticano. Prima di acquistare un calciatore allenato da Gasperini, bisogna pensarci tanto...". Luciano Spalletti sta adottando una linea a quattro difensiva con - a rotazione - Kelly, Bremer, Lucumi e Gatti. Eppure in campionato non ha convinto l'ex centrale bianconero: "Ho visto un po' di sbandamenti con la difesa a quattro. Per le caratteristiche fisiche dei difensori della Juventus, secondo me si esprimono al massimo con una difesa a tre". Infine, analizzando a largo raggio l'andamento del campionato, Porrini ha dichiarato: "Juve solo da quarto posto? Secondo me può aspirare a qualcosa di più, la metto sullo stesso livello di Milan e Napoli. L'Inter è la squadra da battere, dietro vedo la Roma".