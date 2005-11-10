Parma femminile, Valenti: "C'è amarezza. Penso che potessimo giocarla meglio"

Al termine del match perso contro la Ternana, il tecnico del Parma Giovanni Valenti ha parlato ai microfoni di ParmaLive.com: "C'è amarezza. Penso che potessimo giocarla meglio. Sicuramente dobbiamo pensare a quello che abbiamo sotto il nostro controllo. Dispiace molto perché penso che nella voglia di pareggiare e rimediare si sia persa tanta lucidità nelle scelte di gioco. L'ultima mezz'ora abbiamo giocato male, è una cosa su cui dobbiamo ragionare e migliorare immediatamente.

La squadra ha reagito al gol? Sì, infatti, le difficoltà capitano. A volte sono episodi, anche immeritati, ma la capacità di avere determinazione e grande voglia di rimediare non deve far perdere la lucidità nelle scelte. Siamo una squadra che è pensata per fare un certo tipo di calcio e se non lo facciamo diventiamo meno efficaci. Sicuramente non è mancata la voglia di rimediare, non è stata questione di voglia e determinazione, ma proprio di focus e lucidità nelle scelte, senza l'ansia di dover pareggiare un minuto dopo il gol subito ma che c'è tanto tempo per farlo.

Lavorare più sull'aspetto mentale? All'intervallo ho detto alle ragazze che il primo quarto d'ora sarebbe stato molto importante, perché le avversarie sarebbero rientrate con tanta energia. Nel primo tempo, ogni minuto che passava prendevamo più campo e iniziativa, avevamo più il comando del gioco. Mi sarei aspettato questo anche nel secondo tempo. Sicuramente è qualcosa che dobbiamo migliorare".