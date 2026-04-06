Oggi Lecce-Atalanta, i convocati di Di Francesco: Gallo non ce la fa, ci sono Veiga e Coulibaly
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Il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di questo pomeriggio contro l'Atalanta al Via del Mare. Non recupera Gallo, mentre sono regolarmente in gruppo sia Danilo Veiga che Coulibaly. Questo l'elenco completo:
Portieri: Falcone, Fruchtl, Samooja
Difensori: Jean, Ndaba, Perez, Siebert, Tiago Gabriel, Veiga
Centrocampisti: Coulibaly, Fofana, Gandelman, Gorter, Helgason, Marchwinski, Ngom, Ramadani, Sala
Attaccanti: Banda, Cheddira, N’Dri, Pierotti, Stulic
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