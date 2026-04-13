Padovano: "Conte non lo riconosco più, è sempre arrabbiato. Con lui mi divertivo, anche sui capelli"

Michele Padovano, ex attaccante bianconero, parla a Tuttosport del suo rapporto con Antonio Conte, compagno alla Juventus: "Con lui mi divertivo, anche sui capelli. Antonio era il vero capitano: una parola per tutti, mai fuori righe. Ora non lo riconosco più, lo vedo sempre arrabbiato. Il compagno preferito? Vialli. Sono cresciuto cercando di copiarlo: avevamo tratti in comune. E sono andato a Londra proprio perché lui era là".

Ricordando la finale di Roma, Michele Padovano ha definito sua moglie Adriana la vera fuoriclasse di casa. Ha spiegato che la sua più grande fortuna, durante la difficile vicenda legale durata diciassette anni, è stata proprio averla al suo fianco, descrivendola come una donna sempre lineare e costante nel sostenerlo.