L'ex Belleri applaude Sarri: "Alla Lazio sta gestendo tutto in maniera corretta"

Manuel Belleri, ex giocatore di Lazio e Lecce, ha parlato ai microfoni di Radio Laziale: “La Lazio arriva a questa gara esprimendo al massimo le proprie potenzialità, nonostante alcuni infortuni. Contro l’Inter la squadra ha fatto una buona prestazione: gli errori vanno esaminati, ma non devono lasciare strascichi. Mi aspetto una Lazio propositiva, capace di imporre il proprio gioco. Se certi giocatori non sono acquistabili, c’è poco da fare. Sarri sa come lavorare e come mettere la giusta pressione al gruppo: se dovesse centrare la qualificazione in Europa sarebbe un risultato molto positivo, considerando le difficoltà. Sta gestendo tutto nel modo corretto e mi auguro possa arrivare fino in fondo".

Su Mandas:“In situazioni del genere il calciatore valuta il momento che sta vivendo. Io credo molto nel lavoro e nella predisposizione mentale, e sono convinto che i risultati arrivino. Può darsi che non si senta abbastanza stimolato o che abbia altre possibilità da considerare".

Sul mercato: “Tavares mi piace davvero tanto, però è normale pensare di voler cambiare qualcosa rispetto al passato. Sono convinto che Sarri sia molto disponibile nel far crescere e migliorare i suoi giocatori.”