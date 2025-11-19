Sassuolo, riecco i nazionali per Grosso. Che ha però un'infermeria fin troppo affollata

Il Sassuolo nella giornata di oggi ha svolto allenamento al pomeriggio, come fatto presente anche dal sito ufficiale del club neroverde: Continua la preparazione dei neroverdi in vista della sfida di lunedì contro il Pisa. Qui la news relativa alla biglietteria. Il gruppo dopo una prima fase di riscaldamento, ha svolto possesso palla, esercitazioni tecnico tattiche e partitella a campo ridotto. Domani è prevista una doppia seduta.

Come fa sapere poi il portale specializzato SassuoloNews.net, sono rientrati alla spicciolata i nazionali, con anche Kristian Thorstvedt, che domenica ha sfidato l'Italia giocando dall'inizio, che ha preso parte alla seduta.

Indisponibili perché infortunati invece Cristian Volpato, Daniel Boloca, Edoardo Pieragnolo, Giacomo Satalino, Filippo Romagna e Laurs Skjellerup. L'unico che sembra avere speranze di rientro è Boloca (nella foto dell'articolo). Difficile, ma non impossibile, rivedere Volpato. Il fantasista ex Roma dovrebbe rientrare con il Como ma non è escluso che riesca ad accelerare i tempi.