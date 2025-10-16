Parma, anche Hernani in gruppo. Altre due frecce per l'arco di Cuesta

Ultime da Collecchio raccolte da ParmaLive.com, che fa la conta dei presenti all'allenamento in casa ducale: c'era anche Hernani Azevedo Júnior, meglio noto come Hernani Jr, con la squadra nella seduta di ieri a Collecchio. Il brasiliano in questo inizio di stagione era una sorta di desaparecido, per rimanere in tema Sudamerica, ma ha ritrovato la giusta condizione nelle ultime settimane e superato, si spera definitivamente, i problemi fisici che lo hanno condizionato già dalla preparazione estiva. Un'altra arma a disposizione di Cuesta dunque, che a centrocampo ha abbondanza ma che forse manca di giocatori di una certa esperienza.

Come segnalato ieri, dopo l'esperienza in Cile con gli Stati Uniti al Mondiale Under 20 è tornato in gruppo anche Benja Cremaschi, mentre si segnala la presenza anche di numerosi calciatori della Primavera come Mikolajewski, Condè e i rientrati Plicco e Trabucchi, anche loro impegnati in Nazionale ma con la maglia azzurra dell'Under 19.

In totale con la maglia ducale, Hernani ha disputato 117 partite ufficiali, segnando 26 gol e fornendo 11 assist, accumulando oltre 7.000 minuti in campo. Il suo bilancio è positivo: ha contribuito con gol decisivi in momenti chiave e si è adattato a tre Serie A e una Serie B. Tuttavia, la sua carriera al Parma è stata segnata da alti e bassi, con picchi nel primo anno e una necessità di maggiore continuità per affermarsi come titolare indiscusso. Oggi, a 31 anni, Hernani rimane un'opzione preziosa per il Parma, pronto a rilanciarsi in questa stagione.