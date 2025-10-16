Come sono andati i giocatori del Parma nella sosta: Cremaschi sgambetta gli azzurrini
Benjamin Cremaschi non ha certo fatto un favore all’Italia, ma il Parma si gode un talento di livello… Mondiale. Cinque gol in cinque partite nella rassegna iridata Under 20 per l’attaccante classe 2005, mattatore assoluto con una doppietta nella ripassata della selezione giovanile degli Stati Uniti ai danni dell’Italia di Carmine Nunziata.
Per quanta riguarda gli altri giocatori a disposizione del giovane tecnico spagnolo Carlos Cuesta, consueto impiego da titolare con l’Australia per Circati che ha confermato la fascia da capitano dei Socceroos anche nelle ultime uscite. Discorso analogo per il portiere giapponese Suzuki, che si è tolto una discreta soddisfazione: non capita tutti i giorni di battere il Brasile di Carlo Ancelotti in rimonta.
Come sono andati i convocati del Parma nella sosta
Alessandro Circati (Australia): 90’ vs Canada, 90’ vs Stati Uniti.
Zion Suzuki (Giappone): 90’ vs Paraguay (2 gol subiti), 90’ vs Brasile (2 gol subiti).
Elia Plicco (Italia U19): 45’ vs Scozia U19, 45’ vs Scozia U19.
Nicolas Trabucchi (Italia U19): 80’ vs Scozia U19, in panchina vs Scozia U19.
Benjamin Cremaschi (Stati Uniti U20): 90’ vs Italia U20 (2 gol), 90’ vs Marocco.
Sascha Britschgi (Svizzera U21): 2’ vs Islanda U21, 90’ vs Far Oer U21.
