Parma, ko Almqvist: c'è lesione, lungo stop per l'attaccante svedese

In casa Parma si ferma Pontus Almqvist: il club emiliano ha infatti comunicato che, nella sessione di allenamento di ieri, l'esterno offensivo svedese ha accusato un risentimento muscolare alla coscia sinistra. In seguito agli esami strumentali effettuati, è stata evidenziata una lesione di alto grado ai flessori.

Il calciatore gialloblu inizierà ora l’iter riabilitativo necessario volto alla ripresa dell’attività agonistica.

Considerato il grado della lesione, è possibile che si parli di uno stop di almeno un paio di mesi. Da capire anche se Almqvist sceglierà la terapia conservativa o l’intervento chirurgico.