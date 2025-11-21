Parma, oggi l'ufficialità di Guaita. In lista c'erano anche altri quattro portieri: il retroscena

Dopo l'arrivo a Parma nella giornata di ieri e le visite mediche iniziate stamattina oggi sarà il giorno dell'ufficialità di Vicente Guaita come nuovo estremo difensore gialloblù. Il portiere andrà a sostituire Zion Suzuki che dovrà rimanere ai box per almeno quattro mesi, anche se nella peggiore delle ipotesi potrebbe restare fuori anche per più tempo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, il nome dell'ex Celta Vigo non era però l'unico nella lista di Federico Cherubini e della dirigenza ducale.

Le altre ipotesi.

Dal momento in cui il Parma ha deciso di intervenire sul mercato degli svincolati è stata stilato un elenco di possibili obiettivi nel quale erano presenti anche tre portieri italiani. I nomi sono quelli di Alessio Cragno, Luigi Sepe e Andrea Consigli, ma chi per un motivo e chi per l'altro non hanno dato le garanzie che la società emiliana stava cercando e per questo si è pensato di guardare anche altrove, con il nome di Foster che rappresentava l'ultima opzione, oltre chiaramente a quella scelta.

Guaita il prescelto.

Alla fine, come noto, è stato Vicente Guaita a spuntarla e nella giornata di oggi arriverà l'ufficialità, con il portiere che si metterà a disposizione di Carlos Cuesta nelle prossime ore.