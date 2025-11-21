Ancora qualche ora e sarà ufficiale il nuovo portiere del Parma. È lo spagnolo Guaita

Il Parma ha il suo nuovo portiere, ancora qualche ora e sarà ufficiale l'ingaggio di Vicente Guaita da parte della società emiliana. Alle 8 della mattinata di venerdì sono fissate le visite mediche al Gemini per poi firmare il suo contratto con il club ducale e mettersi a disposizione del tecnico Cuesta andando a sostituire Zion Suzuki che dovrà stare ai box per almeno 4 mesi, nella migliore delle ipotesi, visto che si parla anche di un possibile periodo di stop più lungo.

Guaita va a sostituire Zion Suzuki, che si è dovuto operare nei giorni scorsi. Aveva comunicato il Parma: "Il calciatore Zion Suzuki è stato sottoposto ad intervento chirurgico presso l’Institute for Integrated Sports Medicine presso la Keio University School of Medicine di Tokyo, alla presenza anche del Dr. Giulio Pasta, responsabile sanitario di Parma Calcio. L’intervento di stabilizzazione chirurgica dello scafoide e del terzo dito della mano sinistra è perfettamente riuscito, il calciatore osserverà ora la prima parte della fase riabilitativa in Giappone in costante contatto con lo staff sanitario gialloblu".

Il 38enne Guaita in carriera ha difeso tra le altre i pali del Valencia, società nella quale ha fatto la trafila giovanile fino al debutto in prima squadra nel 2008, e poi anche tra Getafe e Crystal Palace, arrivando all'ultima esperienza con il Celta Vigo.