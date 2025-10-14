Pedro: "Guardiola e Mourinho molto diversi. Mi sarebbe piaciuto finire la carriera al Barcellona"

Pedro è stato fondamentale per la Lazio la scorsa stagione e anche in questa è comunque riuscito a trovare spazio, pur non lasciando il segno in modo molto significativo. Intervistato da FourFourTwo.com, ha parlato del suo passaggio dal Barcellona al Chelsea: "Ho parlato molto con Luis Enrique quella stagione. Era il Barcellona dei tre mostri sacri in attacco - Messi, Neymar e Luis Suarez - e non era facile trovare spazio. L'allenatore è stato onesto con me, mi ha detto che non avrei giocato molto e che la cosa migliore per me, vista la mia ambizione, era andare via. Il Barcellona significava tutto per me e mi sarebbe piaciuto finire la mia carriera lì, ma ci sono momenti nella vita che bisogna affrontare con coraggio, e ho deciso di intraprendere un altro progetto che mi entusiasmava. Con il passare del tempo, non rimpiango le esperienze che ho vissuto all'estero".

Perché non è andato al Manchester United?

"Non so cosa sia successo, l'accordo era quasi chiuso. Ci hanno messo troppo tempo a decidere, la stagione stava per iniziare e non volevo aspettare ancora. Ho anche giocato la Supercoppa Europea con il Barcellona, dove ho segnato il gol della vittoria. Anche il PSG era interessato a me, poi però è arrivato il Chelsea. Fabregas ha fatto da intermediario, Mourinho mi ha chiamato e mi ha detto che erano disposti a offrire di più del Manchester United. È lì che ho scelto di andare a Londra, visto che lo United non ha preso una decisione".

Che ne pensa di Mourinho e Guardiola?

"Entrambi sono dei vincitori, ma sono allenatori molto diversi. Ognuno ha le proprie idee, il proprio modo di motivare i giocatori. Mi è piaciuto tanto imparare da Mourinho, che mi ha dato l'opportunità di giocare in Premier League, il campionato più competitivo che ci sia. La mia prima stagione in Inghilterra, nonostante tutto, è stata dura".