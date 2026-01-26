Pellegatti annuncia: "Oggi ci sarà un CdA del Milan: sul tavolo un rifinanziamento". Il punto

Il noto giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti, attraverso un video pubblicato sul proprio canale YouTube, ha acceso i riflettori su una giornata potenzialmente decisiva per il futuro societario del Milan. Il noto giornalista ha infatti spiegato come oggi è in programma un Consiglio di Amministrazione di grande rilevanza, incentrato soprattutto sul tema del rifinanziamento del club.

“Sono giorni molto caldi in casa Milan perché oggi è previsto un Cda che ruota attorno al rifinanziamento”, le parole del giornalista. Resta però da chiarire la natura dell’incontro: non è ancora certo se si tratterà semplicemente di una riunione informativa, utile a fare il punto della situazione e ad aggiornare i membri del Consiglio sui passaggi già compiuti, oppure se verrà formalmente richiesta un’autorizzazione per procedere con il rifinanziamento vero e proprio.

Inoltre, si ipotizza che già nella giornata di oggi possa arrivare la ratifica ufficiale dell’uscita dei due consiglieri espressione del fondo Elliott, accompagnata dall’ingresso di due nuovi rappresentanti di Manulife-Comvest, la società destinata a occuparsi del rifinanziamento del debito del Milan. Un passaggio che segnerebbe un’ulteriore tappa nel processo di riorganizzazione societaria. Pellegatti aggiunge infine di dover verificare alcune voci che parlano di tempi piuttosto rapidi, addirittura di una questione che potrebbe risolversi nel giro di pochi giorni. Al momento, però, non ci sono certezze definitive in tal senso. L’unico punto fermo, ribadisce il giornalista, è che il Consiglio di Amministrazione di oggi, focalizzato sul tema del rifinanziamento, è un appuntamento confermato e centrale nell’agenda del club rossonero.