Pellegatti: "Milan, Allegri da lodare. Senza centravanti portati a casa 60 punti..."

A parlare di Milan-Inter a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista Carlo Pellegatti: "Il Milan ha giocato contro l'Inter meno competitiva degli ultimi anni, viste le assenze. Il Milan è una squadra tignosa, che ha preparato molto bene la partita e ha tenuto sui tentativi dell'Inter. Bonny e Pio Esposito non sono Thuram e Lautaro. Voglio pensare che il campionato sia riaperto, 7 punti sono tanti ma cosa ci costa dire che si è riaperto? Il Milan ha mostrato i soliti limiti davanti, dobbiamo lodare Allegri perché senza attaccanti abbiamo portato a casa 60 punti. Abbiamo rovinato la settimana ai tifosi dell'Inter, erano più tranquilli prima. Rimpianto del Milan? Il mio non è quello dei risultati.

E' di non aver avuto Leao e Pulisic ai loro livelli. A gennaio avevi un punto di vantaggio sull'Inter e poi l'Inter ti distacca. Con Leao e Pulisic ai loro livelli qualche partita in più l'avresti portata a casa. Quando rientra Gimenez, sarà molto utile alla causa, perché con lui in campo prendevi meno gol".