TMW Radio Bonanni: "Inter-Milan, presto per parlare di prova scudetto ma nerazzurri favoriti"

L'ex calciatore Massimo Bonanni è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.

Cosa ti aspetti da Fiorentina-Juventus?

"Innanzitutto Fiorentina-Juventus non è mai una partita qualunque. I viola provengono da una situazione molto complicata e mi aspetto una battaglia. Poi è chiaro che anche la Juventus non debba perdere, quindi è una partita molto delicata".

Fagioli intanto potrebbe finire di nuovo in panchina, anche con Vanoli.

"Il problema è nella sua testa e ora si trova in una situazione molto difficile. Non so come la possa aggiustare e francamente, non conoscendo la sua personalità, posso solo dire che sta vivendo una frustrazione tale da non permettergli di fare quello che sa fare meglio. Gli auguro che fuori dal campo possa trovare un equilibrio che possa permettergli di tornare ai suoi livelli".

Quanto potrà pesare il derby di Milano per Inter e Milan?

"Ancora mancano sei mesi alla fine del campionato, quindi è un po' presto per parlare di prova scudetto. Può essere un test per capire a che livello si è, soprattutto per il Milan. L'Inter parte favorita e rimane più forte dei rossoneri nonostante il peso della partita".

La Lega Calcio dovrebbe spostare la 30ª giornata di campionato per permettere a Gattuso di preparare meglio gli spareggi?

"La Lega dovrà cercare una soluzione per permettere alla Nazionale di presentarsi al meglio fisicamente e mentalmente a due partite dí fondamentale importanza. Considerando che la Supercoppa si fa in Arabia e che una partita di campionato si giocherà in Australia sarebbe cosa buona giusta proporre uno slittamento del calendario".

La Roma punta a recuperare Ferguson contro la Cremonese. Può essere una partita insidiosa per i giallorossi?

"Ogni partita ha delle insidie, è vero, ma a bocce ferme la Roma è favorita. Ferguson per me è un giocatore importante ed ero convinto che sarebbe potuto essere lui l'attaccante titolare della Roma. C'è da dire che la Roma, sia con che senza l'irlandese, può superare la Cremonese".

Da quale partita ti aspetti una sorpresa in questo turno di campionato?

"Mi aspetto una bruttissima Napoli-Atalanta. Uno 0-0 o poco di più".

Su Guendouzi si parla di interessi dalla Premier League. Che ne pensi?

"Bisogna capire il giocatore cosa pensa e che cosa vuole fare. Credo che si trovi bene a Roma, anche se rispetto ai parametri della Premier League ha uno stipendio basso. Io comunque spero che possa rimanere".