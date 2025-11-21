L'ex Milan Suso: "Leao può fare quello che vuole, ha tutto per essere uno dei migliori"

Nel corso della lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l'ex Milan Suso parla anche dei suoi ex compagni di squadra:

C’è qualcuno che si fa ancora sentire?

"Leao mi ha appena mandato un messaggio. Ai tempi era molto giovane, timido, un ragazzo molto buono. Con quelle gambe lunghe, in allenamento, non lo prendeva nessuno. Ora può fare quello che vuole, ha tutto per essere uno dei migliori. Il problema è che nel calcio oggi ci sono giocatori molto più fisici, di corsa. Lui ha il fisico ma la gente si aspetta tanto".

E il Milan di oggi?

"Mi piace. Quando guardo una partita di A, guardo il Milan. Lotterà per lo scudetto, come l’Inter. Allegri, che si giochi bene o male, è un allenatore fantastico".

E questo derby?

"Impossibile fare ragionamenti. Un derby è diverso da tutto, se anche fosse prima contro ultima sarebbe impossibile sapere come andrà. Comanda l’adrenalina".