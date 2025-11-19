Polemiche anche sul nuovo falconiere: rimpiangeva Mussolini e insultava la Lazio

La Lazio ha la sua nuova aquila, simbolo del club, e con essa anche un nuovo falconiere, che prende il posto del discusso Juan Bernabe. Anche l'esperienza capitolina del giovane Giacomo Garruto, però, comincia nel segno della polemica.

Come sottolinea l'edizione online del Corriere della Sera, infatti, sui social sono già spuntati dei vecchi post che mettono in una posizione scomoda il falconiere. Uno per esempio, datato 2018, lasciava emergere un certo sentimento di nostalgia verso il dittatore fascista Mussolini. Si leggeva: "Quanto manchi all'Italia Benito mio…". E non solo, perché in un altro post si esprimeva con un epiteto tutt'altro che di apprezzamento, e piuttosto volgare, nei confronti proprio della Lazio. Cinque anni prima, infatti, scriveva, esultando dopo un gol di Balotelli: "Lazio m***a, Inter m***a, Roma m***a, Juve m***a. IO AMO SOLO IL MILAN!".

Dopo le polemiche per Bernabe e la sua protesi peniena, ma anche per degli scatti in cui veniva ritratto esibirsi nel saluto romano, il nuovo falconiere neanche ha avuto tempo di prendere posto che anche per lui è arrivata un'onda a contestare.