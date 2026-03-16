Polverosi: "Se questo Leao è la seconda stella del Milan, si capisce perché l’Inter sia in fuga"

Il giornalista Alberto Polverosi dedica il suo editoriale odierno sul Corriere dello Sport alla vittoria sorprendente della Lazio in casa contro il Milan. Questo un estratto della sua analisi del match dell'Olimpico: "All’Olimpico il mondo si è rovesciato. Sarri si è difeso ed è ripartito, Allegri ha attaccato e si è scoperto. Ha vinto Sarri. Il gol che ha preso il Milan è contronatura, la sua natura. Contropiede puro, un lancio di Marusic di sessanta metri ha spedito Isaksen contro Estupiñan a campo aperto (anzi, spalancato) e senza copertura, l’eroe del derby è crollato e il danese ha segnato".

Il focus si è spostato poi sull'ennesimo flop di Leao: "Va detto pure che anche nel Milan pesavano le assenze, quella di Rabiot squalificato e quella di Leao evaporato fino alla sostituzione. Il portoghese ha toccato il primo pallone dopo mezz’ora e l’ha consegnato alla Lazio. Non contento, ha fatto il primo scatto dopo un’ora, Pulisic non lo ha servito e Leao l’ha mandato a quel paese. Non contento nemmeno stavolta, quando Allegri, con grave ritardo, lo ha sostituito, ha brontolato anche con l’allenatore. Se Leao, questo Leao, è la seconda stella del Milan, si capisce perché l’Inter sta prendendo il volo".

Infine, una battuta conclusiva sulla Lazio di mister Maurizio Sarri, che col successo di ieri sera ha dato un senso anche a quello che un senso non poteva averlo. Adesso il mirino dei capitolini è puntato sul ritorno della semifinale di Coppa Italia, l'unica gara che conta davvero in quest'ultima parte di stagione.