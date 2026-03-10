Polverosi sul CorSport: "Lazio, ci manca solo che si fermi per infortunio anche il magazziniere"

Alberto Polverosi, giornalista del Corriere dello Sport, dedica il suo editoriale odierno alla vittoria della Lazio contro il Sassuolo nonostante le mille difficoltà. Questo un estratto della sua analisi: "Si chiama orgoglio, si chiama rabbia, si chiama voglia di ribellarsi al fuoco amico. Questa è stata la Lazio ieri sera, tornata a vincere con pieno merito dopo più di un mese. Eppure va tutto alla rovescia dalle parti di Formello. Ci manca solo che si fermi per infortunio anche il magazziniere, poi chiuderà l’infermeria per tutto esaurito, l’esatto contrario del suo stadio".

Poi, un focus sui tanti problemi in casa Lazio: "Tutto quello che sta succedendo è il risultato di un malessere che la sta portando verso la fine più ingloriosa. In campo, almeno ieri, la Lazio (intesa come squadra) ha dato una dimostrazione di vitalità e ha fatto intravedere cosa poteva essere questa stagione senza il caos che è stato creato".

Infine, una battuta sulla Coppa Italia: "A Sarri resta un’ultima (o penultima...) vera partita in questa stagione, il ritorno della semifinale di Coppa Italia a Bergamo, dopo il 2-2 dell’Olimpico. Può darsi che la Lazio di ieri sera non sia sufficiente a conquistare la finale, ma di sicuro basta per mettere l’Atalanta in difficoltà e anche di più se nel prossimo mese riuscirà a recuperare qualche giocatore".