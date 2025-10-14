Portogallo-Georgia 4-1, solo uno scampolo per Conceiçao e Tavares. CR7 mattatore
Il pareggio di questa sera contro l'Ungheria dell'italianissimo Marco Rossi costringe il Portogallo di Cristiano Ronaldo a rinviare la matematica qualificazione al Mondiale 2026 agli impegni di metà novembre.
I punti di distacco fra lusitani e magiari sono cinque, ma con ancora due gare a testa da disputare, tutto può ancora succedere.
Nel 2-2 dell'Alvalade, casa dello Sporting CP protagonista anche un pizzico di Serie A grazie all'ingresso in campo per i padroni di casa al 62' e al 79 di Francisco Conceiçao della Juventus e di Nuno Tavares della Lazio.
Le reti del match portano, invece, la firma di CR7, divenuto recordman assoluto di gol nelle qualificazioni mondiali superando l'ecuadoregno Carlos Ruiz, e del tandem ungherese composto da Szalai e Szoboszlai (autore anche dell'assist per la prima rete).
