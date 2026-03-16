Prima il Sassuolo, poi il Milan: in casa Lazio due vittorie consecutive per la prima volta in stagione
Tre punti e grande festa all’Olimpico. I tifosi tornano finalmente a riempire lo stadio e la Lazio risponde con una vittoria pesante contro il Milan, decisa dal gol di Isaksen. Una rete che non significa soltanto successo e sorpasso sul Sassuolo in classifica, ma che permette anche ai biancocelesti di interrompere un tabù stagionale.
Per la prima volta nel campionato 2025/26, infatti, la squadra di Maurizio Sarri riesce a conquistare due vittorie consecutive. Un segnale importante per una Lazio che nelle ultime settimane ha mostrato segnali di crescita sia sul piano del gioco che su quello del carattere.
Dopo Sassuolo e Milan, ora l’obiettivo è dare continuità ai risultati. Domenica pomeriggio, nella sfida contro il Bologna, i biancocelesti proveranno a centrare il terzo successo di fila, che permetterebbe alla squadra di alimentare ulteriormente le proprie ambizioni nella parte finale della stagione.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30