Cole al Cesena, Fusco scavalcato: ds e giocatori non volevano il cambio in panchina

La tavola era già apparecchiata. Almeno così è sembrato a Cesena, dove l'arrivo di Ashley Cole sulla panchina bianconera è apparso più una decisione maturata soprattutto ai vertici della proprietà. L'ex terzino del Chelsea è stato ufficializzato dopo che la scelta era già circolata in città non appena Michele Mignani era stato esonerato, nonostante una prestazione convincente contro il Frosinone al "Manuzzi", un 2-2 ottenuto rimontando per due volte lo svantaggio.

Cole ha firmato fino al 30 giugno e porterà con sé uno staff composto dal vice Jack Mesure, dal preparatore Giorgio D’Urbano e dai collaboratori Paolo Stringara e Nicola Capellini, con Federico Agliardi per i portieri.

La scelta di Melby e il 'sorpasso' a Fusco. Giocatori in lacrime

Tutto nasce dalla volontà della proprietà americana, e in particolare di Mike Melby, che Cole lo conosce dai tempi dei Los Angeles Galaxy. Il ribaltone, scrive il Corriere dello Sport, non ha però trovato tutti d'accordo. Il direttore sportivo Filippo Fusco aveva sempre difeso Mignani a spada tratta e non voleva questo cambio. La decisione gli è stata sostanzialmente imposta, lasciandolo di fatto in una condizione di separato in casa fino alla scadenza del suo mandato, fissata anch'essa al 30 giugno. Un cortocircuito interno che difficilmente aiuta la serenità dell'ambiente.

Non è andata meglio negli spogliatoi: diversi giocatori si sarebbero lasciati andare alle lacrime al momento del congedo con Mignani, segnale evidente di quanto il tecnico esonerato avesse costruito un legame solido con il gruppo. Un capitale umano che Cole dovrà ora ricostruire da zero, in un contesto che non conosce e in un campionato che non ha mai frequentato.

L'inglese è arrivato in Romagna venerdì e si è presentato a Villa Silvia, dove ha diretto il suo primo allenamento in vista del turno infrasettimanale contro il Mantova.