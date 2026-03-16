Napoli, a fine anno previsto un vertice tra Conte e De Laurentiis: ecco di cosa si parlerà

In casa Napoli l’emergenza è almeno alle spalle e al Maradona si è vista la differenza che fa in positivo ad avere di nuovo a disposizione dei big del calibro di Kevin De Bruyne e Scott McTominay, a cui sono bastati 45’ per ribaltare la gara di sabato scorso partendo dalla panchina. Conte non può ancora utilizzarli a pieno regime dopo le lunghe assenze per infortuni (come per Frank Anguissa e Romelu Lukaku) e continuerà quindi a dosare le forze dei suoi campioni, che però pure part time hanno la qualità per cambiare il corso di qualunque partita.

Mercato non faraonico in estate, ma ancora ambizioso

Repubblica fa il punto sul futuro della squadra, sottolineando che ci sono già delle basi robuste per programmare un futuro ambizioso, soprattutto se sarà percorsa la strada della continuità. Non ci sarà infatti bisogno di una campagna acquisti faraonica in estate e per questo i prossimi step di crescita del club sono legati a delle problematiche diverse dal mercato, che comunque sarà di nuovo ambizioso.

A fine anno nel vertice si parlerà di futuro e strutture

De Laurentiis e Conte nel consueto vertice di fine stagione sono pronti per confrontarsi su tutto quello che non ha funzionato, in campo e fuori. Sul tavolo la questione dei tantissimi infortuni, dei recuperi molto dilatati nel tempo e delle sinergie tra gli staff: da migliorare. Sullo sfondo la questione del nuovo centro sportivo: un progetto a cui l’ex ct tiene parecchio e che ora deve decollare. Gli azzurri hanno un ciclo da completare e per la prossima stagione c’è già un obiettivo: fare un percorso molto più onorevole soprattutto in Champions League. Ci tengono nello stesso modo presidente e allenatore: a maggio la fumata bianca.