Inter e Juventus, brutte notizie: il Liverpool ha attivato l'opzione di rinnovo di Alisson

Niente da fare per Inter e Juventus. I rumors emersi negli ultimi giorni riguardo il futuro in bilico di Alisson al Liverpool hanno agitato i due giganti di Serie A, estremamente attenti ad eventuali sviluppi e ad un colpo da parametro zero in estate. Purtroppo per loro, invece, i Reds hanno risolto subito la controversia.

Infatti, secondo quanto rivelato da The Athletic, il club di Premier League ha attivato l'opzione per il rinnovo di un anno nell'accordo del portiere brasiliano di 33 anni, dunque con nuova validità fino al 2027. Ciò significa che l'ex Roma rimarrà ad Anfield fino alla stagione 2026-27. Una conferma che non sorprende visto appunto il vantaggio che il Liverpool deteneva circa il destino del giocatore.

Alisson è il portiere titolare dei Reds sin dal suo arrivo dalla Roma nel 2018 e ha giocato un ruolo fondamentale nei successi del club. Trattenerlo un'altra stagione è una garanzia tra i pali e contribuirà a garantire stabilità, leadership e continuità in un momento importante. Arne Slot, allenatore del Liverpool, ad ogni modo si era già portato avanti ingaggiando nell'estate del 2024 Giorgi Mamardashvili, potenzialmente erede solo in attesa di raccogliere il testimone dall'estremo difensore brasiliano. Ma non è ancora arrivato il momento.