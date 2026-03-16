Simeone, ma quale River Plate? il Cholito si sente importante e vuole restare al Torino

Giovanni Simeone, gol dopo gol, è diventato sempre più protagonista in casa Torino. Ne parla quest'oggi il quotidiano La Stampa, secondo il quale il Cholito si sente ormai al centro del progetto granata sia in ottica presente sia futura. Nonostante la stagione complicata del Toro e le cinque partite saltate per infortunio, l'ex Napoli è già riuscito a iscrivere il suo nome sul tabellino dei marcatori in sette occasioni. In più, nelle sue 26 presenze stagionali e nei suoi 1624 minuti giocati, c'è stato pure un assist.

Leader assoluto del reparto avanzato, prima di Baroni e ora di D'Aversa, per questo motivo Simeone - scrive il quotidiano - non prende minimamente in considerazione l'ipotesi del ritorno al River Plate, che lo rivorrebbe portare in Argentina dopo questa annata positiva. La sua testa è solamente proiettata sui granata, dove si sente importante e gode di piena fiducia.