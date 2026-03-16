Serie A, classifica aggiornata: si infiamma la lotta Champions. Le ultime su Cremonese-Fiorentina

La 29^ giornata di Serie A ha regalato spunti importanti e indicazioni in merito a quello che potrà accadere nelle restanti 9 giornate di campionato. Il tutto in attesa di Cremonese-Fiorentina, fondamentale sfida salvezza in programma questa sera alle 20.45. Il risultato di serata premia la Lazio, vittoriosa 1-0 contro il Milan: i rossoneri così facendo nobilitano il pareggio dell’Inter con l’Atalanta, con i nerazzurri di Chivu che allungano così a +8 in vetta. I rossoneri invece devono guardarsi le spalle, col Napoli a -1 e il Como in risalita, quarto da solo dopo aver battuto la Roma. In mezzo a loro due, ora, c’è la Juventus reduce dal successo sull’Udinese.

Questa la classifica di Serie A aggiornata:



Inter 68

Milan 60

Napoli 59

Como 54

Juventus 53

Roma 51

Atalanta 47

Bologna 42

Lazio 40

Sassuolo 38

Udinese 36

Parma 34

Genoa 33

Torino 33

Cagliari 30

Lecce 27

Fiorentina 25*

Cremonese 24*

Pisa 18

Verona 18

una partita in meno

Per quanto riguarda Cremonese-Fiorentina, l’attesa è tutta per capire se Moise Kean sarà della partita oppure no dopo una settimana di allenamenti personalizzati. Di seguito le ultime sulla partita:

Come arriva la Cremonese

Per il posticipo della 29^ giornata di Serie A mister Nicola deve fare i conti con qualche assenza, come ad esempio l'infortunato Baschirotto e lo squalificato Pezzella. In porta, nel 3-5-2, c'è Audero, in difesa spazio al trio composto da Terracciano, Folino e Luperto. In mezzo Thorsby con Maleh e Vandeputte, sulle corsie Barbieri e Zerbin. In avanti sembra essere arrivato il momento di Djuric dal 1', affiancato da Bonazzoli. Attenzione però al possibile cambio di modulo, con Nicola che potrebbe adottare una difesa a 4 con l'inserimento di Bianchetti in difesa.

Come arriva la Fiorentina

Una sfida, quella dello Zini, che vale una fetta importante di salvezza. La Fiorentina arriva al match contro la Cremonese con la fiducia della vittoria raccolta in Conference e con i suoi uomini più importanti riposati. Il grande dubbio però riguarda le condizioni di Kean, alle prese con una infiammazione alla tibia più fastidiosa del previsto. Nel 4-1-4-1 di Vanoli, in porta dopo essersi riposato giovedì sera tornerà De Gea, così come in difesa Dodo e Pongracic a completare il reparto con i confermatissimi Ranieri e Parisi. Con Fagioli in cabina di regia, a completare il reparto è ballottaggio a tre per due posti tra Mandragora, Brescianini e Ndour: i primi due sono favoriti. Sulle corsie esterne Harrison agirà a destra, Gudmundsson invece si posizionerà a sinistra. Davanti, come detto, tutto dipenderà dal recupero di Kean: ad oggi sono in crescita le quotazioni di Roberto Piccoli, con l'ex Juventus comunque convocato e il cui impiego sarà tentato fino all’ultimo.