Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie B, corsa salvezza: Reggiana in caduta libera nel 2026

Serie B, corsa salvezza: Reggiana in caduta libera nel 2026
© foto di Federico De Luca
Luca Bargellini
Oggi alle 11:04Serie B
Luca Bargellini

La corsa salvezza in Serie B è diventata una polveriera. A otto giornate dalla fine, tra il 15° e il 20° posto ci sono appena cinque punti. Un abisso che in realtà misura solo un paio di partite e il formato della cadetteria rende il conto ancora più duro: tre retrocessioni dirette (18°, 19° e 20° posto) più un'ulteriore squadra che può scendere attraverso il playout, quello tra la 16ª e la 17ª classificata.

Il quadro attuale
Pescara (26 punti), Spezia e Reggiana (entrambe a 29) occupano i tre posti di retrocessione diretta. A 31 punti si trova invece un folto gruppo di quattro squadre (Mantova, Virtus Entella, Bari e Sampdoria) tutte potenzialmente coinvolte nella lotta per il playout.

Reggiana, il 2026 da incubo
La storia più allarmante del nuovo anno la racconta la Reggiana: dall'inizio del nuovo anno a oggi, i granata hanno conquistato appena 9 punti in 12 partite (2 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte), il peggior rendimento assoluto tra tutte le squadre in zona calda. Un crollo che ha trascinato la squadra di Rubinacci dalla relativa tranquillità del girone d'andata direttamente nella zona rossa. In questo 2026 i granata hanno incassato sconfitte pesanti: 2-0 con il Catanzaro, 4-1 a Bari nell'ultima giornata, 0-4 con il Südtirol. La partita infrasettimanale contro il Monza (giornata 31) assume già i contorni di una finale anticipata.

Spezia, qualche segnale ma troppo discontinua
Meglio, anche se non abbastanza, l'andamento dello Spezia: 12 punti raccolti in 12 gare nel 2026 (3 vittorie, 3 pareggi, 6 sconfitte). I liguri alternano prestazioni incoraggianti, come il 4-2 al Monza nella 29ª giornata, a cali bruschi come il 3-0 subito dal Modena nell'ultima gara. Una squadra che non riesce a trovare continuità, e nella quale i 10 gol segnati dal solo Artistico rappresentano quasi l'intero patrimonio offensivo.

Pescara, il fanalino di coda con qualche risorsa
Il Pescara, ultimo con 26 punti, ha chiuso le ultime giornate con segnali contrastanti: la vittoria per 4-0 sul Bari ha ridato ossigeno all'ambiente, ma il pareggio per 0-0 con il Südtirol nel turno appena concluso ha frenato l'entusiasmo. Nel complesso, gli abruzzesi nel 2026 hanno messo insieme 13 punti in 12 partite (3 vittorie, 4 pareggi, 5 sconfitte): non abbastanza per risalire, ma almeno un segnale di discontinuità rispetto al tracollo di dicembre.

La zona play-out: Bari, Sampdoria, Mantova e Virtus Entella
Il gruppetto di quattro squadre a 31 punti racconta quattro storie diverse. La Sampdoria è quella che ha mostrato il rendimento più solido nel 2026, con 14 punti raccolti tra gennaio e oggi (3 vittorie, 5 pareggi, 4 sconfitte), ma le tre sconfitte consecutive nelle ultime cinque gare (Mantova, Bari, Frosinone) hanno riaperto i conti. Il Bari ha lo stesso bottino di punti nel nuovo anno (14), ma con un profilo più spigoloso: quattro vittorie, due pareggi e sei sconfitte, con il 4-0 subito a Pescara che ha fatto scalpore prima della reazione nell'ultima giornata. La Virtus Entella ha invece chiuso la settimana con la sconfitta interna per 1-2 contro l'Avellino, scivolando di nuovo in una zona pericolosa. Il Mantova è la squadra che ha reagito meglio tra quelle in bilico: 16 punti nel 2026 (4W-4D-4L) e la sensazione di poter guardare con meno angoscia al finale di stagione.

L'insidia Empoli
Un capitolo a parte merita l'Empoli, attualmente 13° con 32 punti: nel 2026 i toscani hanno raccolto solo 8 punti in 12 partite (1 vittoria, 5 pareggi, 6 sconfitte), il rendimento peggiore di tutto il campionato nel girone di ritorno. Se questo trend non si invertisse, l'Empoli potrebbe essere risucchiata nella mischia con conseguenze imprevedibili per tutti.

Con otto giornate rimaste, la zona medio-bassa della classifica si presenta compatta e irrisolta: il vero pericolo, per molte di queste squadre, è che otto partite possono sembrare tante ma finiscono in fretta.

Articoli correlati
Serie B, gli arbitri della 31ª giornata: Dionisi a Palermo, Crezzini per il derby... Serie B, gli arbitri della 31ª giornata: Dionisi a Palermo, Crezzini per il derby veneto
Lega Serie B con AIL per le Uova di Pasqua solidali. La nota ufficiale Lega Serie B con AIL per le Uova di Pasqua solidali. La nota ufficiale
Il punto sulla B: Monza a -1 dal Venezia capolista, bagarre playoff Il punto sulla B: Monza a -1 dal Venezia capolista, bagarre playoff
Altre notizie Serie B
Serie B, la Top11 della 30ª giornata: Iemmello impressionante. Azzi incontenibile... Focus TMWSerie B, la Top11 della 30ª giornata: Iemmello impressionante. Azzi incontenibile
Rufini verso l'acquisto della Salernitana: chi è l'imprenditore che ha rilanciato... Rufini verso l'acquisto della Salernitana: chi è l'imprenditore che ha rilanciato Olidata
Lega Serie B con AIL per le Uova di Pasqua solidali. La nota ufficiale Lega Serie B con AIL per le Uova di Pasqua solidali. La nota ufficiale
Serie B, corsa salvezza: Reggiana in caduta libera nel 2026 Serie B, corsa salvezza: Reggiana in caduta libera nel 2026
Cole al Cesena, Fusco scavalcato: ds e giocatori non volevano il cambio in panchina... Cole al Cesena, Fusco scavalcato: ds e giocatori non volevano il cambio in panchina
Il punto sulla B: Monza a -1 dal Venezia capolista, bagarre playoff Il punto sulla B: Monza a -1 dal Venezia capolista, bagarre playoff
Sudtirol, Castori: "Punto di cuore e impegno, oggi non si doveva perdere" Sudtirol, Castori: "Punto di cuore e impegno, oggi non si doveva perdere"
Triestina in D, Marino: "Fatto di tutto per ritardare il più possibile il verdetto"... Triestina in D, Marino: "Fatto di tutto per ritardare il più possibile il verdetto"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Allegri torna il vecchio Allegri e sbaglia tutto, Sarri lo incastra e scoppia il caso Leao. L'Inter ringrazia, ma Chivu è l'uomo giusto per il futuro? Fabregas, lezione di calcio a Gasp
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Estupinan dà, Estupinan toglie: prova horror all'Olimpico una settimana dopo il derby
Immagine top news n.1 Lazio, comunicato del tifo organizzato: "La società ci ha vietato di esporre la scritta 'Libertà'"
Immagine top news n.2 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 29^ giornata di campionato
Immagine top news n.3 Tre passi verso l'obiettivo: con De Rossi 27 punti e quarto miglior attacco della Serie A
Immagine top news n.4 Max Dowman sta letteralmente riscrivendo i libri di storia della Premier League
Immagine top news n.5 McTominay e il Napoli: tutto quel che c'è da sapere sul mercato e sul rinnovo
Immagine top news n.6 Fragile, stanca, ma in testa. L'Inter ringrazia il Milan ma deve cambiare
Immagine top news n.7 Serie A, classifica aggiornata: si infiamma la lotta Champions. Le ultime su Cremonese-Fiorentina
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Bayern Monaco ha ufficialmente trovato i nuovi Robben e Ribery Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Da Olise a Valverde: ci aspetta un altro Pallone d'Oro sotto accusa?
Immagine news podcast n.2 Il Real ha 'inventato' una strategia di mercato che le big italiane dovrebbero seguire
Immagine news podcast n.3 L'Iran rinuncia ai Mondiali: vi spieghiamo lo scenario e cosa accadrà adesso
Immagine news podcast n.4 E' iniziata l'era di Kompany: un figlio di Guardiola, al Bayern dopo una retrocessione
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: “Non avrei dato il rigore su Frattesi. Juventus in grande crescita”
Immagine news Serie C n.2 Danilo Caravello: "Vicenza e Benevento da applausi. Per i giovani serve un ritorno alla tecnica"
Immagine news Altre Notizie n.3 Scudetto, chi rischia di più tra Inter e Milan nel weekend? Il parere degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Trevisani: "Pulisic non segna da 3 mesi, ma non ciondola alla Leao e quindi ti incazzi meno"
Immagine news Serie A n.2 De Paola: “Non avrei dato il rigore su Frattesi. Juventus in grande crescita”
Immagine news Serie A n.3 Lite Leao-Allegri, parla l'agente del tecnico: "È evidente che non stia dando grande apporto"
Immagine news Serie A n.4 Inter e Juventus, brutte notizie: il Liverpool ha attivato l'opzione di rinnovo di Alisson
Immagine news Serie A n.5 Napoli, a fine anno previsto un vertice tra Conte e De Laurentiis: ecco di cosa si parlerà
Immagine news Serie A n.6 Simeone, ma quale River Plate? il Cholito si sente importante e vuole restare al Torino
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, gli arbitri della 31ª giornata: Dionisi a Palermo, Crezzini per il derby veneto
Immagine news Serie B n.2 Serie B, la Top11 della 30ª giornata: Iemmello impressionante. Azzi incontenibile
Immagine news Serie B n.3 Rufini verso l'acquisto della Salernitana: chi è l'imprenditore che ha rilanciato Olidata
Immagine news Serie B n.4 Lega Serie B con AIL per le Uova di Pasqua solidali. La nota ufficiale
Immagine news Serie B n.5 Serie B, corsa salvezza: Reggiana in caduta libera nel 2026
Immagine news Serie B n.6 Cole al Cesena, Fusco scavalcato: ds e giocatori non volevano il cambio in panchina
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Milanese: “Vicenza promosso con merito. Triestina? Serve un anno zero per ripartire”
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, Iervolino ad un passo dalla cessione: Rufini nuovo proprietario
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, stasera la promozione matematica in B? Basta vincere contro l'Inter U23
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, verso la fine dell'era Iervolino: dalla A alla C. Cosmi fa mea culpa
Immagine news Serie C n.5 Serie C, si conclude la 32ª giornata: Vicenza a caccia della promozione in Serie B
Immagine news Serie C n.6 Arezzo, Bucchi: "Abbiamo fatto quasi tutto bene, ma ci è mancata la finalizzazione"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cremonese-Fiorentina, scontro salvezza che vale una stagione
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Lazio-Milan
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Milan, i rossoneri non possono fermarsi adesso
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Dopo l'Australia altre tre conquistano la qualificazione al Mondiale 2027: ecco chi sono
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Femminile, oggi con Sassuolo-Inter si chiude la 16ª giornata
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Rossettini: "La squadra ha voglia di arrivare alla fine ottenendo il massimo"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Antoine: "Peccato per il risultato, ma grande atteggiamento della squadra"
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, Galli salva la Roma: con la Fiorentina finisce 1-1
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma Femminile e maschile in campo insieme, i tifosi protestano: "Rispetto"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Lanna e quella maglia della Sampdoria cucita addosso per sempre Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?