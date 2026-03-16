Quanto manca Rabiot al Milan. Senza il francese solo due vittorie su sette per Allegri

"I numeri sono fatti per essere abbattuti". Alla vigilia del match poi perso contro la Lazio, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri aveva parlato così in risposta ad una domanda sulla "dipendenza" della sua squadra da Adrien Rabiot. Il francese ha saltato il match dell'Olimpico per squalifica, e la sua mancanza in mezzo al campo è stata evidente.

Specialmente nel primo tempo al Milan sono mancati i suoi cavalli ed i suoi strappi, con la Lazio che ha di fatto vinto tutti i duelli a centrocampo, trovando quel gol di vantaggio che poi è durato fino alla fine. E Rabiot appunto avrebbe probabilmente fatto comodo, là nel mezzo, per dare corsa e fisicità.

I numeri di cui parlava Allegri, quelli che dovevano essere abbattuti, in realtà sono stati confermati: Rabiot è mancato a inizio stagione dalla 7^ all'^ giornata, 5 partite in cui il Milan ha trovato due vittorie (con Fiorentina e Roma) e 3 pareggi (con Pisa, Atalanta e Parma). Poi ancora alla 24^ col Como, pareggio per 1 a 1. E infine ieri, nella sconfitta con la Lazio. A conti fatti il dato è evidente: nelle 7 partite in cui al Milan è mancato Rabiot, sono arrivate soltanto due vittorie.