Serie A, la Top 11 dopo 28 giornate: Rabiot prende il posto di Modric

Una sola novità nella formazione ideale della Serie A. E riguarda il centrocampo, dove Luka Modric cede il posto per un solo centesimo al compagno di squadra Adrien Rabiot. Questo il nostro 3-4-2-1:

Wladimiro Falcone - (Lecce) 6.45

Marc-Oliver Kempf - (Como) 6.42

Gleison Bremer - (Juventus) 6.50

Alessandro Bastoni - (Inter) 6.33

Marco Palestra - (Cagliari) 6.22

Piotr Zielinski - (Inter) 6.50

Adrien Rabiot - (Milan) 6.43

Federico Dimarco - (Inter) 6.67

Martin Baturina - (Como) 6.50

Nico Paz - (Como) 6.44

Lautaro Martinez - (Inter) 6.42

SERIE A - 28ª GIORNATA



Napoli - Torino 2-1

7' Alisson Santos, 68' Elmas, 87' Casadei

Cagliari - Como 1-2

14' Baturina, 56' Esposito, 76' Da Cunha

Atalanta - Udinese 2-2

40' Kristensen, 75' e 79' Scamacca, 55' Davis

Juventus - Pisa 4-0

54' Cambiaso, 65' Thuram, 75' Yildiz, 90' + 3 Boga

Lecce - Cremonese 2-1

22' Pierotti, 38' rig. Stulic, 47' Bonazzoli

Bologna - Hellas Verona 1-2

49' Rowe, 53' Frese, 57' Bowie

Fiorentina - Parma 0-0

Genoa - Roma 2-1

52' rig. Messias, 55' Ndicka, 80' Vitinha

Milan - Inter 1-0

35' Estupinan

Lazio - Sassuolo 2-1

2' Maldini, 35' Laurienté, 90' + 2 Marusic

CLASSIFICA

1. Inter 67

2. Milan 60

3. Napoli 56

4. Como 51

5. Roma 51

6. Juventus 50

7. Atalanta 46

8. Bologna 39

9. Sassuolo 38

10. Lazio 37

11. Udinese 36

12. Parma 34

13. Genoa 30

14. Cagliari 30

15. Torino 30

16. Lecce 27

17. Fiorentina 25

18. Cremonese 24

19. Hellas Verona 18

20. Pisa 15

MARCATORI

14 reti: Lautaro Martinez (Inter)

9 reti: Douvikas e Paz (Como), Yildiz (Juventus), Leao (Milan), Hojlund (Napoli) e Davis (Udinese)

8 reti: Scamacca (Atalanta), Kean (Fiorentina), Calhanoglu (Inter) e Pulisic (Milan)

PROSSIMO TURNO

Torino - Parma (13 marzo, ore 20.45, DAZN e Sky)

Inter - Atalanta (14 marzo, ore 15, DAZN)

Napoli - Lecce (14 marzo, ore 18, DAZN)

Udinese - Juventus (14 marzo, ore 20.45, DAZN e Sky)

Hellas Verona - Genoa (15 marzo, ore 12.30, DAZN)

Pisa - Cagliari (15 marzo, ore 15, DAZN)

Sassuolo - Bologna (15 marzo, ore 15, DAZN)

Como - Roma (15 marzo, ore 18, DAZN e Sky)

Lazio - Milan (15 marzo, ore 20.45, DAZN)

Cremonse - Fiorentina (16 marzo, ore 20.45, DAZN)