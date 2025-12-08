Rabiot riporta il Milan in corsa a Torino al 24'. Primo gol del francese in rossonero
Il Milan riapre la partita al 24' a Torino con un gran gol di Adrien Rabiot, il suo primo con la maglia rossonera. Il francese fa tutto da solo, liberando un sinistro potente da fuori area che cambia traiettoria e supera Israel.
