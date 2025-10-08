Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Rabiot: "Roma un po' una sorpresa, Napoli la più forte. Juve? Manca l'alchimia da Scudetto"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:22Serie A
Alessio Del Lungo

Chi lotterà per lo Scudetto? A provare a rispondere a questa domanda è Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, intervistato da La Gazzetta dello Sport: "Al solito tante squadre. Vedere la Roma cosi in alto è un po' una sorpresa. Il Napoli rimane la più forte. L'Inter è l'italiana che finora ha fatto meglio in Europa e, contrariamente a noi, hanno il vantaggio di giocare insieme da tempo. Non è scontato creare subito la giusta dinamica. Alla Juve c'è qualità, ma meno di Napoli o Inter, manca ancora l'alchimia da scudetto. Lotteranno per la Champions. Noi di sicuro lotteremo fino all'ultimo e spero di vincere di nuovo lo scudetto, perché quello con la Juventus non l'abbiamo celebrato degnamente a causa del Covid. Stavolta mi piacerebbe festeggiarlo con tutti i tifosi in piazza".

Sorpreso da Modric?
"Non sono sorpreso per il suo impegno e la sua professionalità, altrimenti non sarebbe a questi livelli alla sua età. Sono sorpreso perché a quasi 40 anni non è scontato ciò che fa. È uno che continua a dare tutto in partita e in allenamento. Un vero esempio per tutti".

Modric in campo fino a 40 anni, lei farà lo stesso?
"È un'ispirazione, ma poi dipende da variabili diverse: il fisico, gli infortuni. Di sicuro Modric ha una grande passione. E la passione è il motore per tutto. E poi è felice di continuare ad allenarsi al massimo e giocare".

