Rabiot: "Nkunku è arrivato un po' fuori forma, ma conterà molto nella lotta per lo Scudetto"

L'acquisto più caro dell'estate è quello del Milan, che si è assicurato Christopher Nkunku. L'attaccante francese ancora però non sta brillando e qualche tifoso ha già storto la bocca. Adrien Rabiot però lo ha difeso nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport: "È un ottimo giocatore, efficace sotto porta, tecnicamente forte, che va in profondità e rientra. Allegri è felice di averlo. È un'arma offensiva in più che conterà molto nella lotta per lo Scudetto. È arrivato un po' fuori forma, gli serve un po' di tempo per ritrovarla, ma ha già mostrato cose interessanti in un reparto ricco di profili diversi: Pulisic, lo stesso Leao, e anche Gimenez, che in tanti criticano, ma Santi è uno che dà il 100% in allenamento e in partita. Ha la mentalità giusta, gli basterà solo sbloccarsi. In generale il Milan è un'ottima squadra, magari solo un po' corta in difesa, in caso di infortuni".

Sorpreso da Modric?

"Non sono sorpreso per il suo impegno e la sua professionalità, altrimenti non sarebbe a questi livelli alla sua età. Sono sorpreso perché a quasi 40 anni non è scontato ciò che fa. È uno che continua a dare tutto in partita e in allenamento. Un vero esempio per tutti".

Modric in campo fino a 40 anni, lei farà lo stesso?

"È un'ispirazione, ma poi dipende da variabili diverse: il fisico, gli infortuni. Di sicuro Modric ha una grande passione. E la passione è il motore per tutto. E poi è felice di continuare ad allenarsi al massimo e giocare".